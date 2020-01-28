Неверкинский фермер: Радует, что растут объемы финансовой поддержки сельхозпредприятий

Председатель СППК (сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива) «Неверкинский» Иона Кардава рассказал ИА «Пенза-Пресс» о том, на какие аспекты инвестиционного послания, озвученного губернатором Иваном Белозерцевым 27 января, он как предприниматель обратил особое внимание, а также рассказал о том, какие меры поддержки государство сегодня оказывает его предприятию.

«Конкретно мое предприятие занимается переработкой молока, и мы напрямую зависим от земледельческих культур, это корма для животных, которые влияют на качество молока. У нас в Неверкинском районе все это развивается, идет рост производства благодаря реализуемым инвестиционным программам.

Нас радует, что, согласно инвестпосланию губернатора Ивана Белозерцева, в этом году еще большие суммы выделены на развитие сельского хозяйства, на освоение новых, необработанных территорий. Когда появляется больше кормовой базы, мы поголовье скота увеличиваем, поэтому нас все это тоже касается.

Много предложений озвучено по поддержке для бизнеса. Мы конкретно являемся реализаторами такого проекта с 2017 года. Мы как сельхозкооператив получили грант в размере 12,6 млн рублей и в течение трех лет реализуем проект. Сейчас разрабатываем бизнес-план по дальнейшей модернизации предприятия.

Много новых программ появилось, помимо грантовой поддержки. В 2019 году появилось субсидирование на закупку оборудования для кооперативов, то есть мы за счет собственных либо кредитных средств его приобретаем, подаем документы в минсельхоз, и нам компенсируют 50% от стоимости. На 2020 год опять утвердили эту меру поддержки, сейчас больше людей об этом знает, а значит, сможет воспользоваться ей.

Поддержка идет уже на протяжении лет семи, главное — что она не прекращается и набирает обороты. Для нас увеличиваются объемы финансирования как регионального, так и федерального. И программы новые добавляются.

Очень важно, что губернатор говорит о том, что предприниматели могут обратиться в минэконом, минсельхоз и говорить о том, что им чего-то не хватает. И это будут доводить до главы региона. Еще Иван Белозерцев подчеркнул, что муниципальная власть должна тесно взаимодействовать с предпринимателями. У нас в этом плане, к счастью, все хорошо, мы сотрудничаем плотно. Поэтому, я надеюсь, в регионе и в дальнейшем будут создаваться все условия для развития сельхозпредприятий, в том числе — расположенных в сельской местности».

Напомним, 27 января в ходе оглашения инвестпослания губернатор Пензенской области Иван Белозерцев озвучил ряд поручений по поддержке сельских предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса. Также он напомнил о том, что для развития сельских территорий и поддержки местных инициатив была принята программа, объем финансирования по которой в 2020 году составит 593 млн рублей, а вместе со средствами программы «Формирование комфортной городской среды» (372 млн рублей) эта сумма достигнет почти 1 млрд рублей.