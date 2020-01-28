В России закрыли взъезд для китайских туристов

В России больше не принимают группы туристов из Китая. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал телеканалу «360» , что это решение приняли в Пекине.

Карантин введен из-за бушующего в Китае коронавируса.

«Мы ретранслировали решение, которые приняли сами китайские власти. Ограничение продлится примерно до 20 чисел февраля. Когда ситуация в Китае придет в норму, в России снова начнут принимать и туристов из этой страны», — сказал Юрий Барзыкин.

Он добавил, что находящиеся в России китайские тургруппы не будут отправлять на родину.

Напомним, в конце декабря в китайском городе Ухань зарегистрировали случаи заболевания пневмонией неизвестного типа. Ее возбудителем стал новый коронавирус. На территории страны им уже заразились свыше 4500 человек. Врачи не смогли спасти 106 пациентов.