Врач Анастасия Филюшкина рассказала о профилактике кариеса у детей

От здоровья зубов и десен зависит красота улыбки, что немаловажно в любом возрасте, правильность речи, самочувствие и общее состояние организма человека.

Одним из самых распространенных заболеваний полости рта у детей является кариес, который поражает как молочные, так и постоянные зубы. Наличие кариеса опасно как развитием других заболеваний полости рта, так и осложнениями со стороны суставов, сердца, сосудов, почек. Зубы — очень важное звено пищеварительной системы, поэтому заболевания зубов, в первую очередь, повышают риск развития болезней органов пищеварения, таких как гастрит, колит. При наличии множественного нелеченного кариеса у ребенка снижается иммунитет, чаще отмечаются заболевания бронхов, легких, ушей.





Лечить зубы у ребенка — непростая задача, поэтому лучше уделять больше времени профилактике.

Профилактика кариеса у детей должна начинаться еще до рождения малыша. Стрессы, недостаток молочных продуктов в рационе будущей матери, наличие серьезных заболеваний и прием антибактериальных препаратов повышают риск появления кариеса у ребенка.

Так как ткани зубов ребенка начинают формироваться еще в период внутриутробного развития, сбалансированное питание беременной женщины, достаточное содержание минеральных веществ и витаминов в пище являются важнейшим элементом профилактики.

Еще на этапе планирования беременности женщине следует пролечить свои зубы, тщательно ухаживать за полостью рта на протяжении всей беременности, так как очаги инфекции во рту способны отрицательно воздействовать на зачатки зубов плода. Будущей маме полезно больше времени проводить на свежем воздухе.

Важным фактором профилактики кариеса у детей является грудное вскармливание. Молоко матери не меняет кислотно-щелочной баланс в полости рта ребенка, обеспечивает организм малютки необходимыми питательными веществами для роста зубов. Грудное молоко содержит иммуноглобулины, которые сдерживают размножение стрептококков, и лактоферрин — вещество, являющееся природным антибиотиком, сдерживающим рост бактерий.

Большинство же сухих молочных смесей делает среду в ротовой полости кислой, благодаря чему стрептококки активно размножаются.

Важную роль в профилактике кариеса играет своевременность введения в рацион младенца прикорма, замена протертой пищи на мелкоизмельченную, требующую жевания. Это важно еще и для нормального развития зубочелюстной системы.

Рацион ребенка должен соответствовать его потребностям во все возрастные периоды, быть сбалансированным, богатым витаминами и минералами, особенно кальцием, витаминами D и С. Эти вещества укрепляют эмаль зубов и повышают иммунитет ребенка. Аскорбиновая кислота содержится во многих ягодах (смородина, земляника, клюква), фруктах и овощах, а витамин D — в рыбе, молочных продуктах, куриных яйцах. Для поддержания здоровья зубов также полезны огородная зелень (петрушка, укроп, лук, сельдерей), орехи (миндаль, кешью и кедровые орехи), мед. Свежие овощи, фрукты в детском рационе не только обеспечивают организм витаминами и минералами, но и способствуют очищению зубов, массажу десен. Многие специалисты к особо полезным для здоровья зубов продуктам относят зеленый чай.

Следует исключить продукты, содержащие много сахара, особенно те, которые налипают на зубы, например, леденцы, ириски. К негативным последствиям употребления сладких блюд и десертов стоматологи относят также отсутствие жевательной нагрузки. Из-за этого у детей и подростков не только портятся зубы, но и неправильно формируются зубные ряды и челюсть. Поэтому сладости, газированные и негазированные сладкие напитки, соки с высоким содержанием натуральных кислот не рекомендуется давать детям до трехлетнего возраста.

Непременным условием здоровой полости рта является соблюдение правил личной гигиены и уход за зубами. В уходе нуждаются не только постоянные, но и молочные зубы, несмотря на то, что они все равно выпадут. Пораженные кариесом молочные зубы ребенка наносят непоправимый вред зачаткам постоянных зубов.

Молочные зубы надо начинать чистить, как только они появятся. Сначала это делают родители, используя мягкую ткань, смоченную кипяченной водой или специальной щеткой — она одевается на палец. С 1,5−2 лет можно приучать ребенка чистить зубы самостоятельно, два раза в день — после завтрака и на ночь. Щетка должна быть с мягкой щетиной и маленькой головкой. На первых порах малыш учится это делать без зубной пасты, а чуть позже нужно подобрать специальную детскую пасту, которую можно глотать. После каждого приема пищи нужно приучить ребенка прополаскивать рот водой.

С самого раннего детства необходимо объяснить ребенку, что нельзя грызть ногти и слишком твердую пищу — орехи, кости, брать в рот посторонние предметы, подвергать зубы действию контрастных температур, пользоваться чужими зубными щетками. А родители должны знать, что облизывание пустышек перед тем, как дать их ребенку, общие вилки и ложки способствуют передаче стрептококка от взрослых детям.

Обязательным компонентом профилактики кариеса у детей и подростков является регулярный осмотр стоматологом не менее двух раз в год, даже при отсутствии жалоб. Врач может предложить профессиональные методы профилактики, подобрать средства ухода, обучить правильной технике чистки зубов. Только в комплексе все перечисленные мероприятия могут обеспечить эффективную профилактику заболеваний зубов у детей и подростков.