«Речь в инвестиционном послании, в том числе, шла о подведомственных организациях, в которых я являюсь руководителем, — это фонд «Поручитель» и Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области. Безусловно, основной акцент для меня как для лица, вовлеченного в данный процесс, был именно в этом.

Все поручения, которые были даны региональному минэкономики, — вполне ожидаемые, логичные и правильные. Нам понятно, в каком направлении двигаться, какие целевые ориентиры для нас стоят. Они амбициозные, большие.

Были озвучены результаты деятельности Фонда поддержки предпринимательства и гарантийной компании «Поручитель». Докапитализация последнего будет продолжена в этом году, определенный объем федеральных средств под это будет заводиться. Работа фонда поддержки предпринимательства в части образовательных программ также будет продолжена, она станет еще более интенсивной. А что касается экспорта, которому также было уделено значительное внимание в послании, — это направление с еще более амбициозными задачами на 2020 год, которых будем добиваться».

Напомним, в ходе оглашения инвестиционного послания губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о том, что капитализация компании «Поручитель» приблизилась к 1 млрд рублей (тогда как в 2015-м составляла 432 млн рублей), а также об ожидаемом росте внешнеторгового оборота в 2020 году на 6,5%.