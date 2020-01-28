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«Дамате» провела экскурсию по новому птицеперерабатывающему заводу

28 января в 13:40 94 просмотра

Жители Пензенской области могут посетить новый птицеперерабатывающий завод ГК «Дамате» в Нижнеломовском районе.

Первая экскурсия состоялась 24 декабря. Производство осмотрели 20 жителей Спасского и Вадинского районов. Они познакомились с современными технологиями переработки и этапами производства продукции из мяса индейки. Гости завода пообщались с руководством и задали интересующие их вопросы.

Сотрудники компании рассказали, что новый завод возвели очень быстро — за полтора года. Его построили в рамках проекта по расширению производственных мощностей птицеперерабатывающего комплекса до 155 тысяч тонн в убойном весе в год. По уровню технической оснащенности и числу инновационных решений он является уникальным в стране. На сегодняшний день здесь трудятся больше 2200 человек, при этом количество рабочих мест растет.

Кроме того, в рамках экскурсии прошла дегустация, на которой посетители попробовали индейку под маркой «Индилайт». Они отметили ее вкусовые качества, оценили внешний вид и упаковку. Благодаря использованию самых современных технологий производства качество продукции — на высоте.

Напомним, что «Дамате» проводит политику информационной открытости, встречи населения с руководством происходят регулярно. Побывать на экскурсиях могут жители пяти районов присутствия компании: Вадинского, Спасского, Мокшанского, Колышлейского, Нижнеломовского.

Фотография: фото предоставлено ГК "Дамате"

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