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В Пензе школьница попала в больницу после ДТП

28 января в 13:32 140 просмотров

В Пензе столкнулись легковушка и грузовик. Пострадало несколько человек.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 27 января в 9:20 столкнулись Datsun-On Do, которым управлял 22-летний парень, и грузовик ГАЗ-2834 BS, за рулем которого находился 43-летний мужчина.

В результате аварии пострадали 45-летняя женщина и школьница, которые были пассажирами иномарки, их госпитализировали. Водителю легковушки медики оказали помощь на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

Инспекторы настаивают на том, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения, дистанцию, скоростной режим и боковой интервал. Также они рекомендуют автолюбителям не совершать резких маневров, чтобы машина не попала в занос на заледеневшей дороге.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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