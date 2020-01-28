Немецкие компании заинтересовались сотрудничеством с пензенскими предприятиями

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие во встрече в посольстве ФРГ в Москве.

Иван Белозерцев поблагодарил посла ФРГ в РФ господина фон Гайра и председателя правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа за организацию мероприятия и предоставленную возможность встречи с представителями немецких компаний.

Губернатор рассказал коллегам о регионе, его преимуществах и отраслях-драйверах.

Несколько компаний из ФРГ заинтересовались сотрудничеством с пензенскими предприятиями аграрного сектора в части производства биогаза и поставок продукции. Кроме того, точки соприкосновения наметились в сфере генерации альтернативной энергии и деревообработки.

Господин Шепп напомнил о том, что уже сегодня существуют успешные примеры партнерства бизнесов Пензенской области и Германии.

В ходе переговоров стороны обсудили проект по реконструкции белинского сыродельного завода.

«Я рассчитываю в ближайшее время лично посетить завод, чтобы увидеть, как реализуется проект. В конце февраля в Сердобском районе будет открыта молочная мегаферма, что позволит существенно увеличить объемы производимого молока высокого качества, в том числе и для поставки на новый завод», — сказал губернатор.

В завершении встречи Иван Белозерцев подчеркнул, что в Пензенской области оказывается всесторонняя поддержка для реализации инвестиционных проектов, сообщили в пресс-службе облправительства.