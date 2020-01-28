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Пензячка отсудила миллион за смерть мужа на производстве

28 января в 14:43 108 просмотров

Пензячка, супруг которой погиб на работе, обратилась в суд с иском к Фонду социального страхования. Женщина просила единовременную и ежемесячные выплаты за смерть кормильца семьи.

Согласно материалам дела, пензенец работал слесарем на пивоваренном заводе «Самко» с 2007 года. В 2018-м мужчина во время исполнения обязанностей упал с высоты и погиб.

В ходе расследования несчастного случая выяснилось, что он произошел из-за неудовлетворительной организации производства работ.

«Это выразилось в том, что рабочего допустили к труду в состоянии алкогольного опьянения, были нарушения должностных инструкций и правил внутреннего трудового распорядка», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Пензенское отделение фонда соцстрахования отказало супруге погибшего в выплатах, оспорив тот факт, что несчастный случай произошел на производстве. Поэтому женщина обратилась в суд.

По решению Ленинского районного суда Пензы иск горожанки частично удовлетворили. Случай смерти признали страховым. С ответчика взыскали один миллион рублей.

Решение вступило в законную силу.


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