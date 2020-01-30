В региональном министерстве строительства и дорожного хозяйства рассказали ИА «Пенза-Пресс» о ходе реконструкции ул. 40 лет Октября.

По данным пресс-службы министерства, в настоящее время проводятся работы в рамках первого этапа реконструкции улицы.

«Завершены работы по выносу коммуникаций, устройству основания дороги и выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси. Ведутся работы по переносу линии электропередач, устройству ливневой канализации. Планируемый срок завершения первого этапа — август 2020 года», — уточнили в ведомстве.

Параллельно ведутся подготовительные работы по второму и третьему этапам реконструкции. Второй включает в себя строительство дороги от улицы Перспективной до улицы Рябова. Третий, самый сложный этап, — строительство путепровода через железнодорожные пути и моста через реку Ардым. Все работы, которые ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России, планируется завершить в 2023 году.

Напомним, 17 января ход реконструкции дороги по ул. 40 лет Октября проверил губернатор Иван Белозерцев. Он отметил, что необходимо расширить дорогу на данном участке, так как это поможет уменьшить количество пробок в городе.

В июне прошлого года ИА «Пенза-Пресс» публиковало материал с фотографиями о ходе реконструкции дороги от ул. 40 лет Октября до ул. Центральной, в котором начальник отдела капитального строительства и технического надзора управления строительства и дорожного хозяйства Илья Вохрамеев рассказал о первом этапе работ. Ранее также сообщалось, что в целом на реконструкцию всего объекта планируется потратить более четырех миллиардов рублей.