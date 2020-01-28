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Подросток попал в больницу после ДТП под Малой Сердобой

28 января в 15:11 90 просмотров

В Малосердобинском районе Пензенской области произошла авария.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что 27 января в 8:30 на трассе «Нижний Новгород-Саратов» столкнулись ВАЗ-21140 под управлением 41-летнего мужчины и микроавтобус Volkswagen Transporter, за рулем которого находился 56-летний водитель.

В результате аварии пострадали водитель отечественной легковушки, а также 38-летняя женщина и школьник, которые были пассажирами этой машины. Все они получили травмы. Медики доставили их в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

Инспекторы просят пензенцев внимательно управлять авто, соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим и дистанцию. Водителям рекомендуют не совершать необдуманных маневров, потому что каждое действие может стоить жизни.


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