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Какие дороги в Пензенской области ждет реконструкция в 2020 году

31 января в 06:23 248 просмотров

В Пензенской области в 2020 году продолжится реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России. Какие именно объекты ждет реконструкция, ИА «Пенза-Пресс» рассказали в региональном минстрое.

По информации пресс-службы министерства, продолжатся работы на масштабных объектах. В частности, строительство дороги по улице Зеленодольской, которая обеспечит дополнительный выезд на федеральную трассу Р-158 «Пенза — Тамбов», реконструкция Бакунинского моста и виадука в поселке Монтажный.

Всего в 2020 году в рамках нацпроекта запланированы работы на 98 дорожных объектах. По 28 из них заключены контракты еще в прошлом году, по остальным будут заключены до 20 марта.

«Планируется выполнить ремонт 70 км автодорог пензенской агломерации, выполнить работы по устройству тротуаров — 8 930 погонных метров, устройству пешеходного и барьерного ограждения — 2 400 погонных метров, установке дорожных знаков — 249 штук, светофорных объектов — 12 штук», — добавили в минстрое.

Напомним, ранее в ведомстве также рассказали о ходе реконструкции ул. 40 лет Октября в Пензе. Первый этап работ планируется завершить в августе.


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