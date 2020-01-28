Губернатор 25 января встретился с талантливой молодежью
В Пензе открылась оптика ОАО «Фармация»
Иван Белозерцев выступил с инвестпосланием
В Пензе прошла «Сурская сушка»
Наши новости
В России появились новые камеры фиксации нарушений
В России закрыли взъезд для китайских туристов
Эксперты сообщили о росте цен на мясо и молоко
В России хотят изменить условия труда осужденных
Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ
Android-смартфоны россиян заразили новым вирусом
Губернатор Подмосковья пообещал найти работу отцу брошенных в аэропорту детей
В России резко подорожал йод
В мире отмечают 75-летие освобождения узников концлагеря в Освенциме
В Госдуме обсудят наказание за манипуляции с пробегом

В России могут увеличить прибавку к пенсии

28 января в 15:31 28 просмотров

Гарантированный пенсионный план (ГПП) добавит россиянам в среднем 16500 рублей к пенсии, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Отмечается, что если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по схеме ГПП 6% от дохода, средняя прибавка к пенсии составит 16500 рублей. При этом самая солидная прибавка окажется у москвичей: 32700 рублей. Не останутся в обиде и жители Сахалина, которые смогут увеличить свою пенсию на 30000 рублей. Самые скромные прибавки смогут обеспечить к своим пенсиям жители Тувы —7800 рублей.

Финансовые аналитики подсчитали, что при накоплении дополнительных 6% в рамках ГПП средняя пенсия в России достигнет уровня двух третей от уровня средней зарплаты пенсионера — участника программы. Так, меньше всего потеряют в доходах в Ивановской области, где пенсионные выплаты достигнут 87% от средней зарплаты пенсионера, а также в Алтайском крае, где пенсии могут достичь уровня в 85% оклада, в Орловской и Кировской областях, а также Республике Мордовия. Здесь пенсионеры смогут получать в среднем 83,5% от своего среднего заработка.

Впрочем, другие эксперты считают эти заключения слишком оптимистичными. Однако специалисты сходятся в том, что государственные пенсионные выплаты никуда не денутся.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...