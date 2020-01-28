В России могут увеличить прибавку к пенсии

Отмечается, что если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по схеме ГПП 6% от дохода, средняя прибавка к пенсии составит 16500 рублей. При этом самая солидная прибавка окажется у москвичей: 32700 рублей. Не останутся в обиде и жители Сахалина, которые смогут увеличить свою пенсию на 30000 рублей. Самые скромные прибавки смогут обеспечить к своим пенсиям жители Тувы —7800 рублей.

Финансовые аналитики подсчитали, что при накоплении дополнительных 6% в рамках ГПП средняя пенсия в России достигнет уровня двух третей от уровня средней зарплаты пенсионера — участника программы. Так, меньше всего потеряют в доходах в Ивановской области, где пенсионные выплаты достигнут 87% от средней зарплаты пенсионера, а также в Алтайском крае, где пенсии могут достичь уровня в 85% оклада, в Орловской и Кировской областях, а также Республике Мордовия. Здесь пенсионеры смогут получать в среднем 83,5% от своего среднего заработка.

Впрочем, другие эксперты считают эти заключения слишком оптимистичными. Однако специалисты сходятся в том, что государственные пенсионные выплаты никуда не денутся.