Зареченец за долг по алиментам получил срок в колонии

Мужчину обязали платить алименты уже спустя месяц после рождения малыша. Он был наркозависим, к тому же молодого отца посадили. В исправительном учреждении он работал, часть его небольшой зарплаты поступала на счет ребенка.

Как только зареченец вышел на свободу, то о долге по алиментам забыл. Накопилась сумма в 185 тысяч рублей. Попыток найти работу не предпринимал, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Мужчину привлекли к административной ответственности. А после — посадили в колонию строгого режима на четыре месяца.