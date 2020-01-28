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Зареченец за долг по алиментам получил срок в колонии

28 января в 15:49 152 просмотра

Жителя города Заречного Пензенской области посадили за неуплату алиментов.

Мужчину обязали платить алименты уже спустя месяц после рождения малыша. Он был наркозависим, к тому же молодого отца посадили. В исправительном учреждении он работал, часть его небольшой зарплаты поступала на счет ребенка.

Как только зареченец вышел на свободу, то о долге по алиментам забыл. Накопилась сумма в 185 тысяч рублей. Попыток найти работу не предпринимал, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Мужчину привлекли к административной ответственности. А после — посадили в колонию строгого режима на четыре месяца.


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