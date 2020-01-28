В Пензе построят здание для работы с одаренными детьми

В сочинском образовательном центре «Сириус» проходит основная часть всероссийской конференции «Путь к успеху: стратегия сопровождения молодых талантов», в котором принимает участие руководитель центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской области «Ключевский» Иван Танасов. Он рассказал об обмене опытом с коллегами из других регионов, а также проанонсировал строительство в областном центре здания для работы с талантливыми ребятами по направлению «Наука и искусство».

По словам Ивана Танасова, для руководителей региональных центров со всей России организовали отдельную конференцию на два дня, в ходе которой отрабатывалась стратегия их долгосрочного сотрудничества с «Сириусом».



«Самое важное в днях конференции — что мы смогли с другими руководителями региональных центров пообщаться на предмет интенсивных образовательных программ, смен и увидеть опыт пилотных 12 регионов, которые получили большую субсидию, в 2019 году ее освоили и реализовали программу с малым оборудованием. И Пензенская область поделилась своим опытом, я рассказывал коллегам о том, как мы без субсидии по инициативе губернатора Ивана Белозерцева стартовали с сентября. Мы существуем на базе губернского лицея, уже провели шесть профильных образовательных интенсивных смен с одаренными детьми Пензенской области», — рассказал руководитель регионального центра.

Он отметил, что пензенский опыт очень востребован. На базе «Сириуса» было подписано два ключевых соглашения — с Республикой Татарстан и Амурской областью.

«Наш опыт очень востребован. Мы подписали соглашение с Республикой Татарстан, с центром по выявлению и поддержке одаренных детей «Университет талантов 2.0». Мы можем с ними делать межрегиональные программы и взаимодействовать в рамках ПФО. В первую очередь, мы хотим создать единую базу данных для обмена педагогами, которых экспертные советы центров считают достаточно квалифицированными. Еще одно соглашение на базе «Сириуса» заключили с Амурской областью. Там очень молодая, перспективная команда. Самое важное для Пензы — что Амурская область уже получила субсидию, и они могут нам показать «дорожную карту», рассказать, как правильно сделать, какое оборудование они себе закупили, как оно действует, как контактировать с Министерством просвещения», — пояснил Иван Танасов.

На 29 января также запланирована встреча с представителями 12 регионов, цель которой — выстроить стратегию взаимодействия на 2020−2021 годы.

«Я выступил с инициативой создать ассоциацию региональных центров выявления и поддержки одаренных детей отдельно от Минпросвещения, где мы могли бы создавать свои конференции, обмениваться опытом и выстраивать взаимодействие. Например, можно создать единый интернет-ресурс», — сообщил пензенец.

Также он рассказал о том, что в ходе конференции ему удалось пообщаться с заместителем министра просвещения Мариной Раковой, которая заинтересовалась проектом создания здания для одаренных детей.

«Проект был разработан нашей командой и министром образования. Инициирована эта работа губернатором, который нашел бюджетные средства для того, чтобы запустить процесс. В марте этого года мы уже будем начинать строительство здания для одаренных детей по направлению «Наука и искусство», — отметил Иван Танасов.