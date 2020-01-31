А мы из Пензы. Пример беру с прадеда

Моему прадеду Василию Лебедеву — 91 год. Он бодрый, жизнерадостный и очень мудрый. Его характер закалила война.

Мне захотелось понять, как маленький, щупленький парнишка, столкнувшийся с ужасами войны, смог сохранить в себе доброту сердца. Его жизнь является для нас ярким примером беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли.

Тревожное воскресенье

Когда началась война, семья Лебедевых жила на Псковщине, в деревне Баландино. 22 июня колхозники собрались у правления поговорить о сенокосе, и тут узнали страшную весть. Александр Максимович Лебедев сказал: «Пошли, сынок, домой. Мать сегодня хлеб пекла, будем сушить сухари, а завтра — в военкомат».



23 июня отца провожали всей семьей. «Ты, сынок, теперь — старший, я тебя научил косить, пахать, рубить дрова, отвечаешь за семью», — сказал он. Лебедев старший обещал вернуться домой с победой.

Вскоре в село пришли немцы. Они вели себя как хозяева. Начались расстрелы коммунистов и комсомольцев. Первым принял пулю в грудь председатель колхоза Дмитрий Иванович Кузмин.

Как Василий стал партизаном

По ночам округу сотрясали взрывы. Старики шептались, что это партизаны подрывают немецкие эшелоны с живой силой и техникой.

В рождественскую ночь 1942 года в дом Лебедевых постучали. Люди в белых халатах собирали для отряда продукты. Васина мать собрала хлеб, крупу, муку, достала спрятанное от немцев сало и отнесла на сборный пункт. Василий попросился в партизанский отряд. К нему присоединился его друг Иван.

Боевое крещение подростки получили, когда отряд перебазировался на другую базу. Едва добрались до приозерной деревушки и выбрали удобное место, старший подал сигнал тревоги: полторы сотни оккупантов спустились на лед озера.

Отряд принял бой. Командир приказал Василию доставлять патроны. Он показал мальчику, как расправлять ленту. Василий лег рядом с пулеметчиком, его била дрожь, но руки делали свое дело. Но тот почему-то перестал стрелять, а немцы уже поднялись во весь рост. Товарищ подпустил фашистов поближе и нажал на гашетку. Немцы повалились, будто трава под косой.

На помощь фашистам подоспел отряд лыжников-эстонцев, и командира дал приказ о прорыве. Дорога в деревню оказалась занята врагом. Кругом болота. И тут Василий вспомнил про «зимник». Командир решил довериться мальчику. Поздно ночью он подошел к Василию, обнял, поцеловал его и сказал: «Спасибо тебе, сынок!». Вася думал, что его друг Иван погиб, но когда разведчики собирали раненых, обнаружили парнишку живым. Командир отправил подростков домой и наказал заниматься разведкой, обращая особое внимание на дорогу, ведущую на Москву и Ленинград.

Так началась у Василия партизанская жизнь. Он участвовал в настоящих боевых операциях, в рельсовой войне, в разгроме полицейского гарнизона.

Рельсовая война

В газете «Горняцкая правда», опубликовавшей статью «Рельсовая война», мой прадед Василий Лебедев отмечает, что многие знают об этой операции по фильмам, но разве экран способен передать волнение мальчишки, впервые попавшего в бригаду, получившую задание пустить под откос эшелон противника?

«…Меня взяли лишь для того, чтобы подносить взрывчатку к месту ее закладки, — пишет он. — Но и сегодня я помню липкий пот, заливавший глаза, торопливый окрик старших: «Быстрее, быстрее…», невероятное облегчение, когда стало возможным остановиться и посмотреть, как подрывники закладывают взрывчатку под рельсы… Душу наполняла зябкая тревога в ожидании сигнала о приближение эшелона к заминированному участку… И вот паровоз, тянувший состав, содрогнулся и развалился пополам, вагоны посыпались с откоса…»

Не забывается такое никогда

Васю посылали туда, где не мог пройти взрослый. В конце января 1944 года он возвращался из разведки и решил заглянуть в родную деревню, а заодно и проведать Ивана. В деревне хозяйничали враги. Фашисты согнали людей в лагерь, чтобы использовать как рабочую силу. Подростки оказались в общей толпе. Покидая деревню, немцы погнали впереди население и скот. Василий с Иваном, воспользовавшись суматохой, отстали от колонны и вернулись домой.

Василий прожил на оккупированной территории два с половиной года.

Отец не вернулся с войны. Его могилу родственники отыскали в Йошкар-Оле, где он в госпитале умер от ран. Семья не досчиталась еще пятерых членов, погибших на разных фронтах.

Эхо войны

Удивительный случай произошел с моим прадедом накануне 70-летия Победы. В почтовый ящик положили юбилейную газету со статьей «Партизанка Зоя», дед отложил ее и вспомнил о газете только после праздника. Какого же было его удивление, когда увидел знакомые названия и фамилии из своего партизанского прошлого. В статье рассказывалось об их радистке. Оказалось, что Зоя Алексеевна Копылова жила в соседнем доме. Но он опоздал. Ее похоронили накануне. Дед не смог сдержать горьких слез. Мужчины тоже плачут.

Горных дел мастер

Страна остро нуждалась в угле, и Василия откомандировали на работу в угольную промышленность. Узнав, что он хорошо знаком с взрывным делом, его направили на курсы взрывников.

В 1951 году организовали комсомольско-молодежную бригаду, которая стала лучшей бригадой шахты.

После прохождения курсов повышения квалификации Василий трудился горным мастером. В общей сложности у Василия Александровича — 50 лет стажа на одном предприятии, в домашнем архиве хранятся медали «За трудовое отличие», «За доблестный труд», множество почетных грамот и благодарностей.





Из писем деда внуку

«…Миша, то, что я увидел 20 августа 1941 года, когда немцы зашли в нашу деревню, хорошо помню и сегодня. Фашисты много лет мне снились. Нередко ночью вскакивал и кричал: «Немцы!» Ребята в общежитии мне говорили: «Да, Василий, крепко тебе фрицы насолили»…

Миша, я пережил войну, наголодался и натерпелся страху, повидал многое. У меня нет ни зависти, ни наглости, а есть благодарность и жалость к людям. Я отношусь к ним по-человечески. И готов с ними корочку хлеба делить пополам, а хапуг и подлецов презираю».

«…У нас была большая дружная семья. Дети приходили из школы, рассказывали, как идут дела. Жена спрашивала у меня про шахту. Она знала, что я очень любил свою работу. С Аней я прожил 62 года… У меня большая родня, только правнуков и праправнуков 11 человек».



«.Когда Тоне было пять лет, а Люде — три года, жена мне говорила: «Василий, мы с тобой пережили войну, так давай создадим нашим детям такую жизнь и воспитаем их так, чтобы они ни в чем не нуждались». Мы с Аней старались не обижать их ни в чем, стремились, чтобы они жили в достатке».

Василий Александрович Лебедева пишет, что жизнь — это не то, что прошло, а что запомнилось, а запомнилось ему больше хорошего. Может быть, когда-нибудь я напишу о нем книгу.

Я решил отправить письмо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой помочь разыскать партизанские документы моего прадедушки. Это моя заветная мечта.

Михаил Пох, ученик 6-го класса Алферьевской средней школы

Газета «Сурские просторы», Пензенский район