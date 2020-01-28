Молодой мокшанец признался в краже из дома односельчанина

Все произошло в селе Богородское. Неизвестные разбили окно и через него проникли в дом. Как рассказал потерпевший, у него пропали электрическая тепловая пушка, электродрель, два сотовых телефона и телевизор.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что к содеянному причастен 19-летний житель села. Несмотря на молодой возраст, он уже привлекался к уголовной ответственности. Парень признался в краже, имущество у него изъяли.

«По факту кражи возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание — до шести лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.