В Заводском районе разбились две легковушки

В Пензе на улице Беляева произошло ДТП. В пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции сообщили подробности.

По предварительным данным, 27 января в 21:10 напротив дома № 12А столкнулись Ford Focus, за рулем которого находился 21-летний парень, и Audi-A6 под управлением 33-летнего мужчины.

В результате аварии пострадал водитель первой иномарки. Солодого человека с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Инспекторы просят водителей управлять автомобилями по правилам дорожного движения. Также не стоит забывать про дистанцию и боковой интервал. Сотрудники ГИБДД также рекомендуют автолюбителям не совершать резких маневров, чтобы машина не попала в занос.