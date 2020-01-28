Белозерцев встретился в Москве с гендиректором Росгосцирка Шемякиным

Встреча губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и генерального директора Росгосцирка Владимира Шемякина прошла в Москве 28 января.

Стороны обсудили вопросы, связанные с завершением строительства пензенского объекта, сообщили в пресс-центре облправительства.

Иван Белозерцев рассказал Владимиру Шемякину о ходе работ на площадке цирка.

«Подрядчик увеличил количество рабочих, соответственно, выросли темпы производства работ, но есть ряд вопросов, связанных с финансированием проекта. Необходим перенос на более ранние сроки», — сообщил глава региона.

Руководитель Росгосцирка, рассмотрев ситуацию, выразил согласие с мнением губернатора и поддержал его инициативу.

Напомним, глава региона посетил стройплощадку цирка 23 января. Он потребовал увеличить количество работников на объекте, предложил помощь в решении вопроса с поставкой материалов в выходные. Цирк подрядчик обещает сдать к сентябрю 2021 года.