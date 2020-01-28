Центробанк поднял курсы доллара и евро

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 29 января.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 62,3380 руб. до 62,8299 руб., курс евро — с 68,7775 руб. до 69,2260 руб.

Золото будет стоить 3 190,83 рублей за грамм, серебро — 36,96, платина — 1 987,71, палладий — 4 607,68.