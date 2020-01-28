Пензенцы выбрали территорию для благоустройства в Арбеково

Информационное агентство «Пенза-Пресс» подводит итоги опроса, запущенного неделю назад в группе « Это Пенза, Карл! » соцсети «ВКонтакте». Подписчикам предлагалось ответить на вопрос: «Какую территорию в микрорайоне Арбеково вы хотели бы благоустроить?».

Было предложено пять вариантов: зона отдыха у Арбековских прудов, сквер «40 лет Победы», лыжная трасса «Снежинка», парк в Арбековском лесу и «напишу свое предложение в комментариях». Лидером голосования оказалась зона отдыха у Арбековских прудов (47,22%), на втором месте с небольшим отрывом (44,44%) — парк в Арбековском лесу.

Ранее информагентство запускало в соцсетях опрос, в котором предложило пензенцам выбрать микрорайон для благоустройства. 30,65% респондентов сделали выбор в пользу Арбеково.

Напомним, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе совещания заявил о том, что в Пензе нужны новые предложения по благоустройству города.

«Над обликом областного центра надо вдумчиво работать, сохранять историческую основу и привносить новые тренды. За последние годы благодаря поддержке президента, области, муниципалитетов, совместно со строительным компаниями нам удалось создать проекты, которые люди положительно оценивают. Но по ряду направлений мы недорабатываем. У нас есть хорошие проекты, но надо двигаться дальше», — призвал глава региона.

В 2020 году запланирована реконструкция ряда объектов в центре города. Узнать и посмотреть, как они преобразятся, можно ЗДЕСЬ.