Новые берега Натальи Шиндиной

В селе Богословка, под Пензой, возводится жилой комплекс из малоэтажных домов для обособленного проживания социально-активных людей с различными формами инвалидности, где будут проживать 120 человек из всех регионов России, отобранных по конкурсу социальных проектов. Слава о нем разнеслась по России раньше, чем строители сдали «под ключ» последний коттедж.

В ноябре сюда приехали первые новоселы, а в декабре жизнь в «Новых берегах» била ключом. Наблюдавшие за необычными «квартирантами» местные не скрывали удивления: так резко отличался уклад поместья и организация жизни его обитателей от привычного представления о социальных интернатах и домах инвалидов.

Добро пожаловать!

На въезде не поставили шлагбаума, не обнесли территорию высоким забором, не повесили замков. И не потому, что здесь продолжается стройка: весной предполагается сдать в эксплуатацию еще два домика, а всего их будет семь. Исполнительный директор АНО «Квартал ЛУИ», уже реализовавшая в регионе два подобных проекта по социальной адаптации инвалидов, Мария Львова-Белова, напротив, решила сделать жизнь обитателей поместья не только комфортной, но и максимально открытой.

Инвалиды — такие же люди, просто они живут в скованных болезнями либо генетическими изъянами телах, и зачастую не хотят мириться с теми обстоятельствами, в которых оказались по воле судьбы. Они хотят реализовать свое право быть такими же, как здоровые и успешные, и Мария Львова-Белова с командой единомышленников помогают им искать свой путь, учиться получать радость от каждого прожитого дня и, по возможности, быть полезными обществу, а не жить иждивенцами в нем.

В арт-поместье собрались воспитанники домов-интернатов, супружеские пары, одиночки, потерявшие опору в жизни, оказавшиеся в трудных обстоятельствах, и каждого привели сюда свои пути-дороги. Тут не принято жаловаться на судьбу-злодейку, обвинять родных, не захотевших взвалить на свои плечи ответственность и заботу об инвалидах, докторов, не сумевших вовремя поставить диагноз и упустивших драгоценное время. Жизнь научила их стойкости. Каждый обитатель арт-поместья по-своему уникален.

Горькое детство

Посещение «Новых берегов» оставило у меня чувство удивления и восхищения. Судьба Натальи Шиндиной из Екатеринбурга, научившейся рисовать картины зубами, потрясла не столько своей необычностью, сколько мужеством и силой воли.

«Этого не может быть, потому что этого быть не может!» — думала я, рассматривая фотографии на экране небольшого планшета. На холстах расцветали алые маки; трогательная пронзительность погожего летнего дня сквозила на лесной опушке, где кудрявились две тонких березки; на заснеженных ветках алели яркие грудки снегирей… Жизнь во всех ее проявлениях и красках пульсировала на этих картинах, словно написал их не инвалид, с детства скитавшийся по социальным приютам, лишенный простых радостей бытия, а здоровый, полнокровный человек с богатым внутренним миром.

Наташа потеряла маму в трехлетнем возрасте. По воспоминаниям родственников, женщиной она была скромной и работящей, рвала жилы на двух работах, чтобы поднять двух девчонок. Муж надолго уходил на заработки в тайгу, и она крутилась, как белка в колесе. Беда пришла в дом, откуда не ждали: младшей поставили тяжелый диагноз — церебральный паралич. Начались бесконечные походы по врачам. Доброхоты советовали отказаться от больного ребенка, но она и слушать не хотела об этом. Что надломило ее характер, Наташа по малолетству знать не могла, но однажды мама приняла страшное решение. Девочку взяли на воспитание тетки, а через год сдали в детдом. Для малолетки началась череда мытарств, через которые надо было пройти и не сломаться.

Держи меня, соломинка, держи

— Жизнь била меня порой наотмашь, — рассказывает Наталья Валерьевна. — Я росла среди таких же обездоленных, лишенных ласки детей. В каждой нянечке мы видели маму, тянулись к ним, как котята, выброшенные на улицу — лишь бы приголубили, взяли домой, обогрели. Кто-то гладил по голове, торопливо совал конфету, а кто-то брал за шкирку и брезгливо отшвыривал в угол, словно боялся заразиться паршой. Поначалу я даже ходить не могла, передвигалась ползком и ела из миски губами. Нас могли безнаказанно обругать, наказать, в том числе и едой — инвалид ведь ответить не может. Но мир не без добрых людей, и таких на моем пути, слава Богу, было немало.

Воспитательница Александра Сергеевна Дьякова взяла меня под свою опеку, стала учить читать. У нее было очень доброе сердце и много любви. Она выносила меня на улицу, сажала на травку, а я перекатывалась на живот, брала в зубы какую-нибудь палочку и начинала чертить. Со временем бессмысленные линии стали принимать очертания предметов, форму цветов. Это и были мои первые опыты рисования.

Но детство кончилось, Наталью перевели в Кызылский дом престарелых, где жили старики и молодые инвалиды-колясочники. Больше всего девушку угнетали свободные нравы, царившие в учреждении: пьянство и разнузданность опекаемых и персонала. Не в силах терпеть такие порядки она стала искать потерянные контакты с родными. Письма от отца и сестры были для нее как глоток воздуха, занесенный в юдоль печали свежим ветром. Прожив в интернате четыре года, девушка решилась уехать. Однако в Нижнем Тагиле, где обосновался отец, Наташу встретили прохладно: лишний рот ко двору не пришелся. Родитель взял ей билет на поезд и отправил в Новоуральск. К сестре свалилась, словно снег на голову: на вокзале беспомощную женщину обокрали. И Бог бы с ними, с деньгами — их и так кот наплакал, но воры прихватили пенсионные документы. Пока выправляли новые, она жила у сестры, ютившейся с семьей в небольшой комнатенке, на правах бедной родственницы.

Время жить — время творить

Чувствуя, что становится обузой, Наталья начала подумывать о возвращении в интернат, но бойкая соседка предложила поискать подобное заведение на Урале. В 2001 году Шиндина получила путевку в Екатеринбургский пансионат общего типа «Семь ключей», где начался новый этап, о котором Наталья Валерьевна вспоминает как о светлой полосе в своей жизни.

В то время она много рисовала, освоила технику батика. Её работы брали на региональные выставки, участвовали в благотворительных аукционах и продавались на ярмарках, радуя художницу не столько оценкой, пусть и небольшой, своего труда, сколько возможностью расширить пространство для творчества. Однажды Наталья пришла в гости к настоящему мастеру живописи, который жил в пансионате вместе с женой. Семейная пара занимала две комнаты: одна, собственно, была спальней, а вторая — мастерской. Там стоял мольберт, царил творческий беспорядок и пахло масляными красками — у нее даже дух захватило! Старый художник сказал ей, что за кисти нужно браться только тогда, когда просит душа. И женщина чутко прислушивается теперь к своему сердцу, ждет, когда оно скажет: пора!

Куда плывет фрегат

Наталья Шиндина жила в казенных стенах, а мечтала о собственном уголке и просила Бога, будь на то его воля, позволить ей испытать счастье стать хозяйкой своего положения. И Господь, считает, услышал мольбу страждущей. Наташа узнала о проектах пензенской подвижницы Марии Львовой-Беловой и подала заявку на переселение в арт-поместье «Новые берега».

Первое знакомство с генеральным директором АНО «Квартал ЛУИ» и ее командой утвердило в мысли, что выбор она сделала правильный. Наташа с подругой живут в просторной квартире, совместно ведут хозяйство и чувствуют себя счастливыми. В прошлом году она дважды ложилась на операционной стол: врачи вернули ей подвижность кистей обеих рук, и теперь она может поставить чайник, сделать что-то по дому. Открывая новые возможности, женщина искренне радуется жизни, благодарит Бога и хозяйку «Новых берегов», которую считает доброй волшебницей.

Господь, считает Наталья, наделил Марию редким даром — талантом любви, которая поднимает людей с ограниченными возможностями над обыденностью, открывает им новый мир, наполняет его красками и звуками. Для жителей арт-поместья эта молодая женщина — солнышко, которое обогревает раненые души.

На прощанье Наталья показала мне картину: фрегат с наполненными ветром белыми парусами плывет по волнам синей безбрежности. Это мечта увидеть море, окунуться в его ласковую синеву, ощутить на своих щеках соленые брызги прибоя. Она верит, что и это чудо когда-нибудь в ее жизни случится.

Ольга Сокова



Газета «Сурские просторы»