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Пензенские начинающие бизнесмены смогут арендовать офис на льготных условиях

28 января в 17:32 136 просмотров

В Пензе стартовал конкурс (18+) на льготную аренду оборудованных помещений в бизнес-инкубаторах.

В настоящее время есть офисы в бизнес-инкубаторах на улицах Ленина, Окружной, Сухумской и Гагарина в Пензе, а также в Нижнем Ломове, Наровчате, Кузнецке, Каменке и Никольске, сообщили в пресс-службе мэрии.

Помещение может снять индивидуальный предприниматель и юридические лица, которые занимаются бизнесом менее трех лет. Чтобы получить оборудованный офис или производственное помещение по льготной цене, необходимо собрать пакет учредительных документов, описать свой бизнес-проект, выбрать помещение и подать заявку.

Конкурс продлится до 25 февраля. Подробную информацию можно узнать по адресу: ул. Гагарина, 16, офис 206, или по телефонам: (8412) 636−785, 636−754.


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