Семейную пару из Белинского района осудили за кровавые махинации

Установлено, что жена договорилась со своим мужем похитить деньги у знакомого, с которым женщина переписывалась в интернете. С 46-летним зареченцем сельчанка начала общаться на сайте знакомств. Она пригласила мужчину в гости.

В декабре 2018 года супруги встретили жителя Заречного, приехавшего к ним на такси. При этом муж представился братом женщины. Компания устроила застолье.

В ходе посиделок женщина попыталась незаметно вынуть из одежды гостя деньги, однако была им замечена. Тогда ее муж побил его и вытащил купюры.

«Затем он оттащил находившегося в бессознательном состоянии потерпевшего на автомобильном коврике на окраину села к мусорной свалке и там стукнул несколько раз по голове банкой из-под краски. Зареченец скончался через непродолжительное время», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Труп нашел местный охотник.

После расправы над знакомым сельчанка совершила кражу. За это ее приговорили к 100 часам обязательных работ. В совокупности приговоров она проведет три года, шесть месяцев и десять дней в колонии общего режима. Также ее отправили на лечение к психиатру.

Мужчине назначили более строгое наказание — 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.