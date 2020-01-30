Антон Колосков об инвестпослании: Губернатор затронул важнейшую тему работы власти с бизнесом

«На мой взгляд, это было самое мощное выступление губернатора. Я бы назвал его социально ориентированным, так как акцент был сделан на семью, человека и профессиональную ориентацию. Безусловно, важным аспектом в любом инвестпослании, и в этом — особенно, стала поддержка бизнеса. Мне очень понравился акцент губернатора на том, что ему часто пишут в соцсетях, и это некий звонок для руководителей муниципалитетов, органов исполнительной власти о том, что они плохо работают с бизнесом, раз предприниматели напрямую обращаются к главе региона. А работа с ними — это основа экономики.

Акцент в инвестпослании был сделан и на развитии государственно-частного партнерства. На сегодняшний день на территории Пензенской области достаточно много крупных проектов в данной сфере. Безусловно, форма сотрудничества бизнеса и власти эффективна, один из примеров — строительство на территории онкодиспансера позитроника.

Также губернатор рассказал о неком послаблении для бизнеса, это касается тех, кто имеет в собственности порядка 1000 кв метров площади. Дано поручение минфину и минэкономики разработать конкретные шаги для поддержки.

Я также причастен к отрасли здравоохранения, и меня радует, что сегодня на развитие этой сферы выделяются большие средства — на переоснащение оборудованием областной больницы им. Бурденко, онкодиспансера, станции скорой медпомощи, приобретение передвижных ФАПов и флюорографов. Это радует, потому что направлено на человека. Губернатор также рассказал о строительстве поликлиники в Спутнике, это тоже очень важно. На мой взгляд, сегодня все в Пензенской области делается для создания комфортной городской среды, и это прекрасно».

Ранее информагентство сообщало о том, что губернатор в ходе оглашения инвестпослания озвучил ряд поручений, касающихся вопросов здравоохранения. Он поставил задачу в 2020 году построить 14 новых ФАПов, детскую поликлинику в Городе Спутнике, открыть второй центр амбулаторной онкологической помощи на базе областной больницы и второй региональный сосудистый центр в «Клинической больнице № 6» города Пензы.