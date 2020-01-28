В Пензе завершился шестой этап кубка детской лиги плавания «Поволжье»

В Пензенском районе прошел очередной этап регионального кубка детской лиги плавания «Поволжье». Бассейн «Дельфин» принял около 200 юных пловцов. Соревнования значатся в календаре министерства физической культуры и спорта Пензенской области, поэтому некоторые из участников могли рассчитывать на получение разрядов.

Водные старты в бассейне «Дельфин» напоминали конвейер: пока одни дети выходили на исходную позицию, другие — ждали своей очереди в коридоре.

«Мы делаем упор на технику. Сейчас, в основном, работаем с детьми. Да, есть непослушные, с характером, но надо привыкать к ним, изучать их, выполнять с ними базовые упражнение, чтобы потом у ребят выработалась индивидуальная техника», — сказал тренер по плаванию из Сердобска Владимир.

Со всех районов области на шестой этап кубка детской лиги плавания «Поволжье» приехали около 200 участников в возрастной категории от семи до девяти лет. Они плыли 25 метров вольным стилем, а также 100 и 200 комплексом. Группой поддержки детей были их родители, ведь для многих эти старты стали первыми в жизни.

«С пяти лет занимаемся. Уже первый юношеский разряд. Второй год ездим сюда на соревнования, очень нравится, стараемся», — рассказала мама участницы кубка детской лиги плавания «Поволжья» из Кузнецка Ольга Яхина.

«Будут трехдневные соревнования, которые стоят в календаре Министерства спорта РФ. Они пройдут с 7 по 9 февраля (0+) в одном из лучших бассейнов Европы, который расположен в Казани. Это будут всероссийские соревнования детской лиги плавания «Поволжья» на призы Заслуженного тренера России Долговой Галины Вячеславовны», — сказал председатель правления детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

Соревнования в рамках регионального кубка разбиты на 11 этапов и длятся весь сезон. За это время свои силы попробовать успевают дети 2003 и 2012 годов рождения. Итоги подведут в июне. Во время награждения спортсмены получат памятные призы и подарки, сообщает телеканал «Экспресс».