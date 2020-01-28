Пензенцам рассказали, можно ли заразиться от посылки из Китая (видео)

100 человек погибли, более 2500 заражены. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения по инфицированным коронавирусом. Опасное заболевание вызывает беспокойство людей по всему миру. Уже известно, что из Китая вирус попал в Австралию, Канаду, Францию и Камбоджу — всего в 15 стран. В Пензе, как и в России в целом, ни одного случая не зафиксировано. Несмотря на это, медицинские учреждения региона готовы принять таких больных.

Эпицентром считается небольшой рынок в китайском городе Ухань. Первый случай заражения тогда еще неизвестным геномом коронавируса датирован 12 декабря. Сегодня вспышку квалифицируют как эпидемию и ждут негативного развития событий. Хотя специалисты уверены: новый вирус — лишь одна из разновидностей пневмонии. Да, заразиться ей можно не только воздушно-капельным, но и контактно-бытовым путем. Опаснее другое — больной может передать инфекцию другому человеку уже в инкубационный период болезни, когда никаких признаков еще нет.

«Заболевание протекает остро, с высокой температурой, с клиническим проявлением респираторно-вирусной инфекции — это кашель, могут быть явления в виде насморка, лихорадки, интоксикации с быстрым развитием осложнений, таких как пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность и даже летальный исход», — рассказала заместитель главного врача Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Ольга Чулкова.

В Пензе, как и в России в целом, ни одного случая заражения коронавирусом не зафиксировано, но все областные медицинские учреждения, на случай появления таких больных, уже разработали алгоритм действий. В нескольких отделениях Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи подготовлено шесть боксов, где пациентов с коронавирусом будут лечить изолированно, закуплены дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких, а также все необходимые симптоматические лекарства.

С предложением более пристально отслеживать передвижения соотечественников в странах, где уже зафиксированы случаи заражения, выступил губернатор Иван Белозерцев.

«Это необязательно может быть кто-то из КНР или Дальнего Востока, заразить могут и в Москве, а затем кто-то привезет вирус в Пензу. Пока нет вакцины, и чтобы болезнь не распространялась, очень важно, чтобы больной сразу прибыл в лечебное учреждение», — отметил глава региона.

Чтобы не допустить проникновения вируса на территорию страны, всех прибывающих на пунктах пропуска через российско-китайскую границу тщательно досматривают, проверяя состояние здоровья. Происходит это и во всех международных аэропортах. Так, с начала 2020 года медики проверили более одного миллиона человек. Тем, кто в Китайскую Народную Республику только собирается, региональное управление Роспотребнадзора советует отложить поездку.

«Ростуризм опубликовал на своем сайте информацию для турагентов и туроператоров, в которой предлагает им воздержаться от реализации путевок. Кроме того, люди, которые приобрели туры в Китай, имеют право в соответствии с действующим законодательством до момента наступления путешествия вернуть денежные средства в полном объеме», — сказала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

На волне новостей о распространении вируса пополз слух о том, что опасность может представлять и корреспонденция из Китая. Не секрет, что у россиян особой популярностью пользуются именно интернет-магазины из Поднебесной.

Мировые специалисты отмечают, что инфицирование посредством посылок ни в одной стране не зафиксировано. Кроме того, медики убеждены, что, даже если зараженный коронавирусом, продавец из Китая чихнет на посылку, до встречи с покупателем инфекция просто погибнет. Вне органической среды она живет не более 48 часов, а до Пензы ей ехать примерно от двух до четырех недель.

Все же представители Роспотребнадзора и медики предлагают временно воздержаться от заказа с интернет-платформ товаров органического происхождения, в том числе — косметики, и, на всякий случай, после контакта с посылкой следует тщательно помыть руки и обработать доставленный товар антисептическими средствами, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.