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Пензенский «Дизель» сыграет с клубом из Китая на домашней площадке (видео)

28 января в 21:34 108 просмотров

Коронавирус повлиял и на расписание спортивных турниров. Так, пензенский «Дизель» в феврале должен был отправиться в Китай, однако, по решению Высшей хоккейной лиги, туда не поедет.

Все оставшиеся матчи сезона хоккеисты из Поднебесной проведут на площадках соперников. Таким образом, пензенские болельщики увидят еще три домашних матча своей команды. Они пройдут 14, 16 и 18 февраля (0+). По словам руководства «желто-синих», наш город готов провести матчи. Кроме того, были приняты дополнительные меры, чтобы снизить риск заражения китайских хоккеистов коронавирусом.

«Они же должны были вернуться домой и там играть дерби, но приняли решение не уезжать. Все понимают ситуацию, принимаем дополнительные меры предосторожности», — рассказал исполнительный директор ХК «Дизель» Владимир Романов.

До конца сезона клубы из Поднебесной должны сыграть между собой в рамках Высшей хоккейной лиги. По решению ее руководства, три из четырех китайских дерби состоятся в Пензе 31 января, 2 и 5 февраля (0+), еще одна игра пройдет в Тольятти (0+), сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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