Пензенец угнал автомобиль, чтобы съездить за алкоголем (видео)

Вместо рыбалки — охота за угонщиком. К счастью, для жителя Пензы она оказалась недолгой и успешной. Не успел мужчина обратиться в полицию, как полицейские поймали злоумышленника и задержали угнанный транспорт.

Механические повреждения на старенькой «шестерке» еще долго будут напоминать ее владельцу об инциденте. Автомобиль вскрыли отверткой и угнали. Хозяин машины накануне происшествия собирался поехать на рыбалку и заранее сложил в нее все необходимое для ловли.

«Примерно в 23:00 вышел покурить, посмотрел, что машина на месте, положил туда рыбацкие снасти, чтобы утром было полегче. В 4:00 вышел из подъезда и обнаружил, что автомобиль исчез», — рассказал потерпевший.

Мужчина сразу же позвонил в полицию и от стражей порядка узнал, что машина уже находится на штрафстоянке, а злоумышленник пойман и помещен в изолятор. «ВАЗ-21061» возле Совхоз-техникума в 2:00 остановили сотрудники ДПС. Водитель был сильно пьян и не смог предоставить полицейским ни документы на машину, ни удостоверяющие личность.

«В ходе беседы с мужчиной было установлено, что он угнал автомобиль, чтобы доехать до ближайшего магазина и купить алкоголь. Кроме того, при установлении личности выяснилось, что данный гражданин находится в розыске по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию», — прокомментировала дознаватель отдела полиции № 4 УМВД России по Пензе Ольга Буйвидис.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.