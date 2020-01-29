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В Пензенской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 28,5% (видео)

29 января в 00:35 84 просмотра

За прошедшую неделю в Пензенской области зарегистрировано около 3000 случаев заболеваемости ОРВИ. Такую статистику приводит региональное управление Роспотребнадзора.

«Заболеваемость находится ниже эпидпорога на 28,5%. Наиболее высокий уровень отмечается в Кузнецке, а также Кузнецком и Неверкинском районах. В Пензе зарегистрировано 1325 случая», — прокомментировала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

В связи с высоким уровнем заболеваемости на карантин закрыты десять классов в шести городских школах, а также один в Бессоновке. Кроме этого, с начала эпидсезона лабораторно подтверждено 134 случая гриппа, из которых 92 — это грипп H1N1 и 42 случая гриппа B.

Специалисты напоминают, в период распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций необходимо тщательно следить за здоровьем, а при первых признаках заболевания обращаться в медицинские учреждения и не заниматься самолечением, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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