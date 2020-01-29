В Пензенской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 28,5% (видео)

«Заболеваемость находится ниже эпидпорога на 28,5%. Наиболее высокий уровень отмечается в Кузнецке, а также Кузнецком и Неверкинском районах. В Пензе зарегистрировано 1325 случая», — прокомментировала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

В связи с высоким уровнем заболеваемости на карантин закрыты десять классов в шести городских школах, а также один в Бессоновке. Кроме этого, с начала эпидсезона лабораторно подтверждено 134 случая гриппа, из которых 92 — это грипп H1N1 и 42 случая гриппа B.

Специалисты напоминают, в период распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций необходимо тщательно следить за здоровьем, а при первых признаках заболевания обращаться в медицинские учреждения и не заниматься самолечением, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.