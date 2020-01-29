В мэрии Пензы обсудили будущее микрорайона Заря (видео)

Более 5000 семей из Пензы уже обратились по телефону в соцуправления и на «горячую линию» министерства труда, социальной защиты и демографии региона. Вопросы у мам и пап появились после послания Владимира Путина Федеральному Собранию, в котором он объявил о новых мерах поддержки семей с детьми. Еще одной главной темой городской планерки стало будущее микрорайона Заря. Там подрядчики пока не устранили всех строительных нарушений. Мэрии пришлось обращаться в суд.

Обратную связь продолжают держать на контроле. На еженедельной планерке в городской мэрии один из важнейших вопросов — оповещение семей с детьми о выплатах от государства, на которые они могут рассчитывать. Звонки принимают в социальных управлениях каждого района Пензы и по телефону «горячей линии» 8−800−201−60−86 министерства труда, социальной защиты и демографии области. Практика показывает: такая форма работы даже эффективнее, чем консультации вживую. Так, в МФЦ на улице Шмидта за все время с момента заявления Владимира Путина о новых формах поддержки семей пришли всего 39 человек.

А вот семьям в микрорайоне Заря пока есть на что жаловаться. Подрядчики не полностью устранили нарушения в строительстве домов для переселенцев. Чтобы ускорить процесс, городская администрация начала с компаниями судебную тяжбу. Как заявляют чиновники, подрядчики и субподрядчики в вопросе об ответственности предпочитают тянуть до последнего. По пяти домам сейчас завершены процессы. По двум назначена экспертиза, но чтобы получить ее заключение и предъявить суду, потребуется два месяца.

«В рамках данной программы в микрорайоне Заря было построено 20 жилых домов, по 15 из них в процессе эксплуатации стали возникать замечания. По ним подрядными и субподрядными организациями были проведены работы по устранению нарушений. Дом по улице Новоселов, 110 находится на особом контроле, потому что по нему — наибольшее количество деформаций и замечаний», — рассказал заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

Больше всего вопросов — к состоянию вентиляционной системы. Ее должны привести в надлежащее состояние до 1 мая. Еще по пяти жилым домам было достигнуто мировое соглашение, все выявленные недочеты там должны устранить до 31 мая. По четырем домам недоделки исправят частично до 30 апреля. Но есть проблемные дома, которые сейчас остались и вовсе без подрядчиков. Компании обанкротились. В мэрии разрабатывают механизм финансирования работ за счет бюджета, но недостаточно устранить все недочеты строителей, потому что сейчас в микрорайоне Пензы нет ни поликлиники, ни даже фельдшерско-акушерского пункта.

«По поводу ФАПа к нам неоднократно обращались жители микрорайона. Мы определились с местом и инженерной частью, давайте решим со сроками его строительства. На прошлой неделе сюда приезжали сотрудники полиции, которые, насколько понимаю, согласились на размещение участкового в помещении, которое мы предложили», — сказал глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Пункт полиции в Заре планируется открыть по адресу улица Сузюмова, 106. Среди ближайших планов также — строительство в Заре дороги не раньше 2022 года, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.