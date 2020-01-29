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В мэрии Пензы рассказали о ходе реконструкции Бакунинского моста (видео)

29 января в 01:24 124 просмотра

В администрации Пензы рассказали, в каком состоянии находятся главные строительные объекты — школа в третьем микрорайоне Арбеково, территория возле Спасского кафедрального собора и, конечно, Бакунинский мост.

«Сейчас ведется работа на правом берегу. До этого были пробурены сваи третьей и четвертой опоры и сделаны подпорные стенки, подготовлено основание. Планируем до 15 апреля 2020 года отсыпать левый берег и начать работы там», — рассказал заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

Кроме того, в мэрии сообщили о том, что на улице Турищева до конца 2020-го появится новый детский сад. Его проектирование уже завершено. До 31 марта городская администрация должна заключить контракт с подрядчиком, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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