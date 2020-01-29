Пензенская делегация подписала в центре «Сириус» ряд соглашений (видео)

В образовательном центре «Сириус» собрались руководители центров для одаренных детей со всей России, в том числе — представители Пензы. Для них курс из нескольких дней станет возможностью узнать о том, каких специалистов и педагогов лучше привлекать к работе, какое оборудование закупать и как получить федеральную поддержку.

В «Сириусе» пензенская делегация пробудет до 29 января.

«Оценили опыт пилотных проектов 12 регионов, которые получили в 2019 году большую субсидию из Минпросвещения РФ и реализовали программу на новом оборудовании. Пензенская область тоже поделилась своим опытом. Я рассказывал, как мы стартовали без субсидии по инициативе губернатора. Подписали соглашения с Казанской и Амурской областями, там очень молодые и перспективные ребята», — рассказал руководитель Центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской области «Ключевский» Иван Танасов.

Эти соглашения помогут активнее сотрудничать с центрами для талантливых ребят в других регионах. Пензенская команда рассчитывает, что коллеги поделятся опытом составления дорожной карты — она поможет добиться федеральной субсидии, а также тем, какое оборудование лучше на эти средства закупать.

В «Сириусе» у пензенских ребят появились и другие амбициозные планы — создать единую сеть квалифицированных педагогов. Совместно с Татарстаном у нашей области может появиться и межрегиональная программа сотрудничества по воспитанию талантливых ребят. Кроме того, пензенская делегация стала автором инициативы создать ассоциацию региональных центров одаренных детей. Проект строительства такой организации в Пензе, которое начнется в марте 2020 года, заинтересовал одного из спикеров — заместителя министра просвещения России, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.