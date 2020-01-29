Губернатор 25 января встретился с талантливой молодежью
В Пензе открылась оптика ОАО «Фармация»
Иван Белозерцев выступил с инвестпосланием
В Пензе прошла «Сурская сушка»
Наши новости
Пензенская делегация подписала в центре «Сириус» ряд соглашений
В Пензе построят здание для работы с одаренными детьми
Пензенцы смогут узнать о военных действиях 1942 года через газеты
В Пензенской области восстановят здания учреждений образования дореволюционной постройки
В пензенской картинной галерее изменится режим работы
В Пензенскую область для обучения в вузах приехали более 1400 иностранцев
В мединститут Пензы в 2020 году поступят около 100 бюджетников
Пензенские студенты познакомились с работой криминалистов
Пензенцы уже начали отмечать День студента
Заявки на участие в конкурсе чтецов «Живая классика» принимают до февраля

Пензенские школьники будут обеспечены бесплатным питанием с 1 сентября (видео)

29 января в 03:29 100 просмотров

Более пяти миллионов российских школьников смогут получить бесплатное горячее питание. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Напомним, что президент Владимир Путин поручил обеспечить поэтапный переход с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023-го на организацию бесплатного здорового горячего питания для учащихся начальной школы. Об этом напомнил в инвестпослании и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Для этого глава государства также поручил создать в школах необходимую инфраструктуру, в том числе — закупить соответствующие оборудование и организовать снабжение качественными продуктами.

«Мы проанализируем потребность в новом оборудовании. Она, конечно, есть, хотя регион внес огромные средства на переоснащение пищеблоков и их ремонт, сейчас на это делается упор. Также необходимо обучение кадров поваров. Мы этим тоже будем заниматься и к 1 сентября планируем выполнить поручение», — прокомментировал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Отметим, что в нашем регионе младшеклассники будут обеспечены бесплатным школьным питанием уже с начала нового учебного года, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...