Пензенские школьники будут обеспечены бесплатным питанием с 1 сентября (видео)

Более пяти миллионов российских школьников смогут получить бесплатное горячее питание. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Напомним, что президент Владимир Путин поручил обеспечить поэтапный переход с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023-го на организацию бесплатного здорового горячего питания для учащихся начальной школы. Об этом напомнил в инвестпослании и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Для этого глава государства также поручил создать в школах необходимую инфраструктуру, в том числе — закупить соответствующие оборудование и организовать снабжение качественными продуктами.

«Мы проанализируем потребность в новом оборудовании. Она, конечно, есть, хотя регион внес огромные средства на переоснащение пищеблоков и их ремонт, сейчас на это делается упор. Также необходимо обучение кадров поваров. Мы этим тоже будем заниматься и к 1 сентября планируем выполнить поручение», — прокомментировал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Отметим, что в нашем регионе младшеклассники будут обеспечены бесплатным школьным питанием уже с начала нового учебного года, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.