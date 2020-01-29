Пензенские школьники будут обеспечены бесплатным питанием с 1 сентября (видео)

Для этого глава государства также поручил создать в школах необходимую инфраструктуру, в том числе — закупить соответствующие оборудование и организовать снабжение качественными продуктами.
«Мы проанализируем потребность в новом оборудовании. Она, конечно, есть, хотя регион внес огромные средства на переоснащение пищеблоков и их ремонт, сейчас на это делается упор. Также необходимо обучение кадров поваров. Мы этим тоже будем заниматься и к 1 сентября планируем выполнить поручение», — прокомментировал министр образования Пензенской области Александр Воронков.
Отметим, что в нашем регионе младшеклассники будут обеспечены бесплатным школьным питанием уже с начала нового учебного года, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.