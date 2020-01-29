Вирусологи РФ оценили возможность создания лекарства от коронавируса

Отмечается, что еще в 2014 году ученые открыли так называемую молекулу К22, которая способна победить коронавирус MERS, несколько лет назад ставший причиной эпидемии ближневосточного респираторного синдрома. Есть вероятность, что К22 могла бы сработать и против «китайского коронавируса». Ведущие российские вирусологи подтвердили эту возможность, сообщают «Известия».

«Результаты тестов К22 показали достаточно эффективное подавление размножения коронавируса в культуре клеток», — рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Заведующий инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic Данила Коннов указал, что «К22 нарушала образование двухмембранных везикул, которые участвовали в самокопировании вирусной РНК». По его словам, тем самым

демонстрировался выраженный противовирусный эффект в отношении всех типов исследуемых коронавирусов, в том числе и MERS.

«Искать молекулы, которые будут схожи по механизму действия, а также пригодны в качестве лекарственного препарата, — правильное направление», — добавил кандидат биологических наук, PhD, руководитель отдела молекулярной генетики инновационной биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Мадера.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев отметил, что К22 практически бесполезна в разрезе сегодняшней эпидемии.

«Процесс разработки лекарства из лучшего варианта, который занимает месяцы и годы, обычно 3−5 лет, и стоит порядка миллиарда долларов. Вероятность пройти весь путь у молекулы — около 1%, по многим причинам разработку бросают на полпути», — сказал он.

Специалист считает, что создание лекарств от редких (не ежегодных эпидемий) невыгодно фармкомпаниям. Именно это основная причина того, что до сих пор не существует ни одного препарата от коронавирусной инфекции.