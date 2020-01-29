В Пензе полицейские раскрыли дело об угоне «шестерки»

У пензенца исчезла машина, мужчина обратился за помощью к полицейским.

Владелец ВАЗ-2106 рассказал, что днем припарковал машину возле своего дома на улице Тепличной. На следующее утро он увидел, что авто нет.

Выяснилось, что пьяный 32-летний мужчина увидел чужую машину и решил доехать на ней до магазина, чтобы еще купить алкоголь. Однако «шестерку» остановили инспекторы. Никаких документов у него при себе не было.

«Мужчину доставили в отдел полиции, а машину — на спецстоянку», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Также оказалось, что злоумышленник находится в розыске по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». По факту угона возбудили уголовное дело.