Губернатор 25 января встретился с талантливой молодежью
В Пензе открылась оптика ОАО «Фармация»
Иван Белозерцев выступил с инвестпосланием
В Пензе прошла «Сурская сушка»
Наши новости
Пензенец угнал автомобиль, чтобы съездить за алкоголем
Семейную пару из Белинского района осудили за кровавые махинации
Ломовчанка обманула работодателя и поехала по ночным клубам страны
В Пензе осудили продавца контрафактных сигарет
В Пензе злоумышленник проколол колеса у 25 машин
Жителя Шемышейки обвинили в краже у знакомой
Пару из Тульской области подозревают в сбыте наркотиков в Пензе
Влюбленные приехали в Пензу для зарабатывания денег незаконным способом
Житель Суходольных Выселок избил собутыльника за нецензурное оскорбление
За сутки в Пензенской области сгорело 6 бань

В Пензе полицейские раскрыли дело об угоне «шестерки»

29 января в 09:28 94 просмотра

У пензенца исчезла машина, мужчина обратился за помощью к полицейским.

Владелец ВАЗ-2106 рассказал, что днем припарковал машину возле своего дома на улице Тепличной. На следующее утро он увидел, что авто нет.

Выяснилось, что пьяный 32-летний мужчина увидел чужую машину и решил доехать на ней до магазина, чтобы еще купить алкоголь. Однако «шестерку» остановили инспекторы. Никаких документов у него при себе не было.

«Мужчину доставили в отдел полиции, а машину — на спецстоянку», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Также оказалось, что злоумышленник находится в розыске по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». По факту угона возбудили уголовное дело.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...