Лидин подчеркнул важность сохранения памяти о Великой Победе

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи в свете Великой Победы». В дискуссии принял участие председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Участники мероприятия отметили, что важно сохранять память о Победе, нельзя допускать того, чтобы история искажалась. Они говорили о патриотическом воспитании молодежи, повышении доступности кадетского образования, особенно для детей из многодетных и малообеспеченных семей и другом.

По итогам заседания принят проект рекомендаций, который будет доработан с учетом состоявшегося обсуждения.

«Необходимость выработки эффективной политики по военно-патриотическому воспитанию, системе подготовки допризывной молодежи, формированию здоровой нации неоднократно отмечалась в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. В год 75-летия Великой Победы указанные вопросы являются ключевыми в деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений», — сказал Валерий Лидин.

В Пензенской области действуют муниципальные центры военно-патриотического воспитания, 218 общественных объединений патриотической направленности, работают две кадетские школы и 247 кадетских классов, осуществляют деятельность десять поисковых отрядов, усилиями которых в 2018—2019 годах подняты останки 91 советского солдата.

«Благодаря содействию губернатора и Законодательного Собрания ежегодно увеличивается объем государственной финансовой помощи некоммерческим организациям, действующим в этом направлении», — подчеркнул спикер регионального парламента.

Напомним, что продолжается работа по увековечиванию памяти Героев Советского Союза. Законами Пензенской области 29-ти образовательным организациям на территории региона присвоены имена героев-земляков Великой Отечественной войны.

Активная работа по патриотическому воспитанию проводится Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Пензенской области. Благодаря совместным усилиям депутатов и молодежных организаций изданы плакаты с информацией о пензенцах — защитниках Отечества и переданы в общеобразовательные организации. В качестве положительного примера Валерий Лидин также назвал деятельность молодых парламентариев по восстановлению мемориалов в рамках проекта «Историческая память».

Глава законодательной власти региона выразил уверенность, что успех в работе по сохранению наследия Великой Победы зависит от системной, целенаправленной и согласованной деятельности органов власти и представителей гражданского общества, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра.