Валерий Лидин принял участие в пленарном заседании в СовФеде

В дискуссии участвовали сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных министерств и ведомств, субъектов страны, общественных организаций, ученые, эксперты, а также представители более 180 епархий.

В рамках заседания обсуждали вопросы, связанные с патриотическим воспитанием подрастающего поколения, укреплением духовно-нравственных традиций семейных отношений, сбережении российского народа.

«Обсуждены вопросы совершенствования нормативно-правового регулирования вопросов кадетского образования и развития региональной нормативно-правовой базы общественных проектов ПФО, в числе которых военно-спортивная игра «Зарница Поволжья», проект развития окружных кадетских корпусов «КаДетство», окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт», проект «Герои Отечества», оборонно-спортивные лагерь «Гвардеец», который уже на протяжении нескольких лет с успехом проходит на Пензенской земле. Следует отметить, что в его работе принимают участие представители 7 регионов ПФО, а также Республики Крым и города Севастополя», — рассказал Валерий Лидин.