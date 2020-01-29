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Валерий Лидин принял участие в пленарном заседании в СовФеде

29 января в 09:41 70 просмотров

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин принял участие в пленарном заседании Рождественских парламентских встреч. Мероприятие прошло в Совете Федерации.

В дискуссии участвовали сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных министерств и ведомств, субъектов страны, общественных организаций, ученые, эксперты, а также представители более 180 епархий.

В рамках заседания обсуждали вопросы, связанные с патриотическим воспитанием подрастающего поколения, укреплением духовно-нравственных традиций семейных отношений, сбережении российского народа.

«Обсуждены вопросы совершенствования нормативно-правового регулирования вопросов кадетского образования и развития региональной нормативно-правовой базы общественных проектов ПФО, в числе которых военно-спортивная игра «Зарница Поволжья», проект развития окружных кадетских корпусов «КаДетство», окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт», проект «Герои Отечества», оборонно-спортивные лагерь «Гвардеец», который уже на протяжении нескольких лет с успехом проходит на Пензенской земле. Следует отметить, что в его работе принимают участие представители 7 регионов ПФО, а также Республики Крым и города Севастополя», — рассказал Валерий Лидин.

Фотография: http://zspo.ru/pressroom/news/67785/

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