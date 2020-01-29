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Иностранцам начнут на полгода выдавать российские визы

29 января в 09:55 42 просмотра

Иностранцам, получившим туристическую визу, разрешат гостить в России в течение шести месяцев, сообщают «Известия». Саму же визу они смогут оформить на основании брони отеля или гостиницы.

Законопроект, содержащий такие правила, по поручению правительства разрабатывает МИД РФ. Как сообщили в ведомстве, это повысит привлекательность страны и позитивно скажется на развитии туризма.

В МИДе отметили, что действующее законодательство предусматривает выдачу такой визы исключительно при наличии подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров.

В министерстве подчеркнули, что ведомство во взаимодействии с профильными органами власти последовательно принимает ряд мер по повышению привлекательности России в качестве важного туристского направления, а законопроект лишь одна из них.

Эксперты оценивают законопроект позитивно. По их мнению, любая либерализация въезда в РФ увеличивает приток путешественников на 10−30%.


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