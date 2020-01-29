Отдых с комфортом: Пензенцам рассказали, как выбрать идеальный диван

Провести выходные и семейные вечера с комфортом и в уютной обстановке. Любители такого отдыха много времени проводят на диване. Чтение книг, просмотр фильмов, рукоделие, встречи с друзьями. Многие используют диван в качестве кровати, как дополнительное спальное место для гостей. В выборе идеального дивана для пензенцев помогла разобраться менеджер по продажам «Фабрики Мирлачева» Татьяна Сафронова.

«Первое, что цепляет глаз, — это внешний вид. Важен не только цвет, но и материал. Он не должен быть слишком тонким, иначе быстро растянется и может протереться.

Большое значение при выборе материала обивки имеет предназначение дивана.

Также советуем вам изучить качество швов. Ровные строчки, одинакового размера стежки — это показатель надежности компании. Если снаружи видны какие-то недоработки, то представьте, что может быть внутри, ведь это спрятано от наших глаз. Кстати, фабричные диваны обычно производят со съемными чехлами, и можно на месте проверить наполнение.

В настоящее время диваны изготавливают разного вида на любой вкус, можно подобрать их для любого помещения. Если вы выберете мягкую мебель в стиле минимализма, не перегруженную множеством деталей, то точно не ошибетесь — она впишется в любой интерьер.

Очень важный момент, на который обязательно нужно обратить внимание, — фурнитура. Она должна быть из металла, качественно окрашена, иметь плотные соединительные элементы. Петли должны обеспечивать плавное открытие, легко устанавливаться и регулироваться, направляющие — плавно скользить, мягко и бесшумно открываться. Не поленитесь открыть все имеющиеся ящички, разложить диван, если у него есть такая функция.

Узнайте, из чего сделан каркас дивана. Если он выполнен полностью из ДСП, лучше сразу отказаться от такого варианта. Конечно, его использование сделает мебель дешевле, но и прослужит она гораздо меньше.

Присядьте на диван, он не должен проседать под вами. У качественных моделей нет эффекта «провала», даже если на них будет находиться человек с большим весом. Например, повышенной эластичностью обладают наполнители для сидений с использованием пены марки HR, которая имеет ячейки различного размера, которые по-разному реагируют на прикладываемую силу.

Если вы спите на диване, то важно, чтобы он обеспечивал правильное положение позвоночника, независимо от того, как расположился человек».

В статье мы рассказали только часть того, как подобрать для себя идеальный диван. Разобраться во всех тонкостях помогут опытные консультанты.

За предоставление моделей для фото благодарим фирменные салоны, официальные представители «Фабрики Мирлачева» в Пензе, которые находятся по адресам: город Пенза, проспект Строителей, 45а, ТЦ «Космос Сити», 3 этаж, а также ул. Суворова, 2, ТЦ «IMall».

Желаем вам комфортного отдыха!