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Пензенец взыскал с банка более 80 тысяч, которые списали с его счета

29 января в 10:21 204 просмотра

Со счета зарплатной карты жителя Пензы списалась крупная сумма. Мужчина обратился в суд.

По данным дела, с карты ВТБ за одну минуту было совершено 347 платежей равными суммами. Всего 93 428 руб. 93 коп. ушло за оплату услуг Google LINE соrр. Однако держатель карты не проводил никаких операций, поэтому сразу заблокировал ее.

«На телефонный номер пензенца SMS-сообщений от банка кодами для подтверждения вышеуказанных операций не поступало, также не направлялось сообщений для подтверждения проводимых банком операций по списанию средств», — пояснили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Мужчина обратился в банк с претензией о незаконном списании денег. Через полтора месяца он возвратил ему 8700 руб., а Google LINE соrр. — 500 руб. Остальная сумма так и не вернулась, житель Пензы написал в полицию заявление о хищении.

По решению суда, котрое вступило в законную силу, с банка в пользу пензенца взыскали 84228, 93 руб., 1000 руб. — в качестве морального вреда, 42614, 50 руб. — штраф, 3000 руб. — расходы на юридические услуги.


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