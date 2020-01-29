В Пензе выступил органист из Нидерландов

В Органном зале филармонии музыкант исполнил сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Сезара Франка, Ференца Листа, Дитриха Букстехуде, Хьюберта Пэрри, а также нидерландских композиторов Хендрика Андриссена и Мариуса Монникендама, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Нидерландская полифоническая школа — крупнейшее музыкальное явление эпохи Возрождения. Основоположником ее считается Ян Свелинк, на музыке которого учился великий Бах. Эту систему под названием «строгий стиль», получившую всемирное признание, до сих пор преподают в музыкальных вузах. Именно в Нидерландах, в Амстердаме, состоялся первый в истории публичный органный концерт. Хенк Верхуф с 1 января 2013 года был назначен постоянным органистом De Nieuwe Kerk.