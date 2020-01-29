Губернатор 25 января встретился с талантливой молодежью
Отдых с комфортом: Пензенцам рассказали, как выбрать идеальный диван
Иван Белозерцев выступил с инвестпосланием
В Пензе прошла «Сурская сушка»
Наши новости
Пензенские школьники будут обеспечены бесплатным питанием с 1 сентября
Пензенская делегация подписала в центре «Сириус» ряд соглашений
В Пензе построят здание для работы с одаренными детьми
Пензенцы смогут узнать о военных действиях 1942 года через газеты
В Пензенской области восстановят здания учреждений образования дореволюционной постройки
В пензенской картинной галерее изменится режим работы
В Пензенскую область для обучения в вузах приехали более 1400 иностранцев
В мединститут Пензы в 2020 году поступят около 100 бюджетников
Пензенские студенты познакомились с работой криминалистов
Пензенцы уже начали отмечать День студента

В Пензе выступил органист из Нидерландов

29 января в 10:59 116 просмотров

В Пензе выступил представитель нидерландской органной школы Хенк Верхуф.

В Органном зале филармонии музыкант исполнил сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Сезара Франка, Ференца Листа, Дитриха Букстехуде, Хьюберта Пэрри, а также нидерландских композиторов Хендрика Андриссена и Мариуса Монникендама, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Нидерландская полифоническая школа — крупнейшее музыкальное явление эпохи Возрождения. Основоположником ее считается Ян Свелинк, на музыке которого учился великий Бах. Эту систему под названием «строгий стиль», получившую всемирное признание, до сих пор преподают в музыкальных вузах. Именно в Нидерландах, в Амстердаме, состоялся первый в истории публичный органный концерт. Хенк Верхуф с 1 января 2013 года был назначен постоянным органистом De Nieuwe Kerk.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/culture/212052/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...