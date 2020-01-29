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В Белинском районе две машины попали в ДТП с тягачом

29 января в 11:16 86 просмотров

В Белинском районе Пензенской области столкнулись тягач, микроавтобус и легковушка. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, авария произошла 28 января в 14 часов на 144 километре дороги «Тамбов-Пенза». Ее участниками стали тягач Freightliner под управлением 56-летнего мужчины, УАЗ-29891, за рулем которого находился 65-летний водитель, и ВАЗ-21104, которым управлял 23-летний парень.

В результате ДТП пострадали водители отечественных машин. Их с травмами доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

В пресс-службе добавили, что всего за сутки в Пензенской области произошло 20 аварий, в которых никто не пострадал. Инспекторы просят водителей соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, дистанцию. Также автолюбителям не рекомендуют совершать резких маневров, чтобы не попасть в занос.


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