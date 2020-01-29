Губернатор 25 января встретился с талантливой молодежью
Отдых с комфортом: Пензенцам рассказали, как выбрать идеальный диван
Иван Белозерцев выступил с инвестпосланием
В Пензе прошла «Сурская сушка»
Наши новости
Пензенец взыскал с банка более 80 тысяч, которые списали с его счета
В Пензе полицейские раскрыли дело об угоне «шестерки»
Пензенец угнал автомобиль, чтобы съездить за алкоголем
Семейную пару из Белинского района осудили за кровавые махинации
Ломовчанка обманула работодателя и поехала по ночным клубам страны
В Пензе осудили продавца контрафактных сигарет
В Пензе злоумышленник проколол колеса у 25 машин
Жителя Шемышейки обвинили в краже у знакомой
Пару из Тульской области подозревают в сбыте наркотиков в Пензе
Влюбленные приехали в Пензу для зарабатывания денег незаконным способом

В Пензе поступило сообщение об акте терроризма в филармонии

29 января в 11:30 34 просмотра

Полицейские и сотрудники регионального управления ФСБ предупреждают жителей Пензенской области об ответственности за ложное сообщение о терроризме.

Днем 25 января по телефону «02» позвонил неизвестный мужчина. Он сказал, что в филармонии на улице Суворова находится опасный предмет. Экстренные службы выехали на место, в течение нескольких минут из здания эвакуировали 100 человек.

Специалисты кинологической службы с собаками обследовали здание и прилегающую территорию. В результате проверки предметов, представляющих опасность, обнаружено не было, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские выяснили, что ложное сообщение оставили 25-летний пензенец и 30-летний житель Городищенского района. Они признались во всем, пояснив, что были пьяны и с помощью телефона знакомого решили подшутить.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбудили уголовное дело. Мужчинам может грозить наказание — до пяти лет лишения свободы либо штраф до 1 млн рублей.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой регионального УМВД

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...