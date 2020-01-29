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В гостинице «Сытый путник» в Константиновке было небезопасно

29 января в 11:44 158 просмотров

В гостинице «Сытый путник» в селе Контанстантиновка Пензенского района нашли нарушения.

В ходе проверки установлено, что помещение не соответствует требованиям законодательства о противодействии терроризму и пожарной безопасности. В числе нарушений — стены второго этажа на путях эвакуации отделаны горючим материалом (ДСП), руководитель не провел испытания пожарной лестницы, здание не обеспечено нужным количеством первичных средств пожаротушения и т. д., сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении, индивидуальному предпринимателю вынесли предупреждение. Руководителя гостиницы обязали устранить все нарушения.

Ситуация находится на контроле прокуратуры.


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