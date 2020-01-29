В гостинице «Сытый путник» в Константиновке было небезопасно

В ходе проверки установлено, что помещение не соответствует требованиям законодательства о противодействии терроризму и пожарной безопасности. В числе нарушений — стены второго этажа на путях эвакуации отделаны горючим материалом (ДСП), руководитель не провел испытания пожарной лестницы, здание не обеспечено нужным количеством первичных средств пожаротушения
Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении, индивидуальному предпринимателю вынесли предупреждение. Руководителя гостиницы обязали устранить все нарушения.
Ситуация находится на контроле прокуратуры.