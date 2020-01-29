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Белозерцев рассказал о Герое Пензенского края Иване Липилине

29 января в 12:08 116 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал в Twitter об уроженце Сурского края Иване Липилине — Герое Великой Отечественной войны.

«Иван Липилин, Полный кавалер ордена Славы. В боях у деревни Дрейбулины (Литва) разведал огневые средства врага, батарея отбила контратаки пехоты и танков, уничтожила три танка и много живой силы. Был ранен, но продолжал выполнять боевую задачу.

Иван Липилин в боях за плацдарм у реки Одер огнем из орудия способствовал отражению контратаки врага, уничтожив свыше 10 пехотинцев. У п. Визенау (Германия) поддерживал наступление пехоты огнем, подавил пулемет в доте, сразил несколько солдат с фаустпатронами», — написал глава региона.

Напомним, губернатор сообщил в Twitter о старте проекта, в рамках которого он рассказывает о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны. Пензенцы могут присоединиться к нему, опубликовав фотографии и истории своих предков.

Фотография: скриншот - https://twitter.com/BelozercevIA/status/1222440547505385472/photo/1

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