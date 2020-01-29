Белозерцев рассказал о Герое Пензенского края Иване Липилине

«Иван Липилин, Полный кавалер ордена Славы. В боях у деревни Дрейбулины (Литва) разведал огневые средства врага, батарея отбила контратаки пехоты и танков, уничтожила три танка и много живой силы. Был ранен, но продолжал выполнять боевую задачу.

Иван Липилин в боях за плацдарм у реки Одер огнем из орудия способствовал отражению контратаки врага, уничтожив свыше 10 пехотинцев. У п. Визенау (Германия) поддерживал наступление пехоты огнем, подавил пулемет в доте, сразил несколько солдат с фаустпатронами», — написал глава региона.

Иван Липилин в боях за плацдарм у р. Одер огнем из орудия способствовал отражению контратаки врага, уничтожив свыше 10 пехотинцев. У п. Визенау (Германия) поддерживал наступление пехоты огнем, подавил пулемет в доте, сразил несколько солдат с фаустпатронами #АмыизПензы #75летПобеды pic.twitter.com/cFZGKtivwO — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) January 29 , 2020

Напомним, губернатор сообщил в Twitter о старте проекта, в рамках которого он рассказывает о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны. Пензенцы могут присоединиться к нему, опубликовав фотографии и истории своих предков.