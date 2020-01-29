Под Загоскино три машины улетели в кювет. ФОТО

В Пензенской области на трассе неподалеку от села Загоскино произошло два ДТП. Об этом стало известно из Сети.

Один из очевидцев рассказал в группе соцсети «ВКонтакте», что примерно в 9:40 перед Загоскино со стороны Пензы столкнулись Renault Duster и ВАЗ-2114. Обе машины оказались в кювете.

Еще одна авария произошла после Загоскино в 9:45. Судя по фото, которое в Сети опубликовал мужчина, в кювете лежит маршрутка, у которой разбита вся правая часть. Кроме того, у ГАЗели оторвана пассажирская дверь. Второго участника ДТП на снимке не видно.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что в результате аварий никто не пострадал.

Инспекторы настаивают на том, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения, а также скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Кроме того, сотрудники ГИБДД предупреждают пензенцев о снежной колее на проезжих частях. Чтобы избежать заноса автолюбителям следует не совершать резких маневров.