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Под Загоскино три машины улетели в кювет. ФОТО

29 января в 12:30 124 просмотра

В Пензенской области на трассе неподалеку от села Загоскино произошло два ДТП. Об этом стало известно из Сети.

Один из очевидцев рассказал в группе соцсети «ВКонтакте», что примерно в 9:40 перед Загоскино со стороны Пензы столкнулись Renault Duster и ВАЗ-2114. Обе машины оказались в кювете.

Еще одна авария произошла после Загоскино в 9:45. Судя по фото, которое в Сети опубликовал мужчина, в кювете лежит маршрутка, у которой разбита вся правая часть. Кроме того, у ГАЗели оторвана пассажирская дверь. Второго участника ДТП на снимке не видно.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что в результате аварий никто не пострадал.

Инспекторы настаивают на том, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения, а также скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Кроме того, сотрудники ГИБДД предупреждают пензенцев о снежной колее на проезжих частях. Чтобы избежать заноса автолюбителям следует не совершать резких маневров.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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