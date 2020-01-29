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Белозерцев направил приветствие участникам съезда Федерации еврейских общин

29 января в 13:17 172 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев направил приветствие участникам съезда Федерации еврейских общин России, который приурочен к 20-летию организации.

«Ваша плодотворная многолетняя деятельность, направленная на сохранение богатых духовно-нравственных и культурных традиций евреев России, активно способствует развитию и укреплению гражданского мира и общественного согласия, межнационального и межконфессионального диалога. Высоко ценим ваш вклад в борьбу с антисемитизмом и религиозной нетерпимостью, в формирование атмосферы взаимоуважения и толерантности в обществе», — сказано в приветствии.

Регион на съезде представляют председатель пензенской еврейской общины Борис Лейкин, раввин региональной еврейской общины Дан Савинов и председатель областной еврейской национально-культурной автономии Станислав Кабельский, сообщили в пресс-центре пензенского правительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/212123/

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