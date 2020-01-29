Белозерцев направил приветствие участникам съезда Федерации еврейских общин

«Ваша плодотворная многолетняя деятельность, направленная на сохранение богатых духовно-нравственных и культурных традиций евреев России, активно способствует развитию и укреплению гражданского мира и общественного согласия, межнационального и межконфессионального диалога. Высоко ценим ваш вклад в борьбу с антисемитизмом и религиозной нетерпимостью, в формирование атмосферы взаимоуважения и толерантности в обществе», — сказано в приветствии.

Регион на съезде представляют председатель пензенской еврейской общины Борис Лейкин, раввин региональной еврейской общины Дан Савинов и председатель областной еврейской национально-культурной автономии Станислав Кабельский, сообщили в пресс-центре пензенского правительства.