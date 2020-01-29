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За год в Пензенской области 256 человек умерло от отравления алкоголем

29 января в 13:31 156 просмотров

В Пензенской области за 2019 год выявлено 633 случая отравления спиртосодержащей продукцией, 256 человек скончалось.

По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, отмечено увеличение случаев отравления алкоголем, в 2018-м их было на десять меньше. Но, как и в 2019 году, среди погибших нет детей и подростков.

Алкоголем отравились 328 мужчин и 88 женщин, при этом из них погибли 88 и 39 человек соответственно. В основном все произошло из-за этанола, в трех случаях — пропанола.

Также зафиксировано увеличение числа пенсионеров среди пострадавших и погибших.

«Во всех случаях отравления алкоголем со смертельным исходом место его приобретения неизвестно», — отметили в пресс-службе.

О фактах незаконной реализации алкоголя можно сообщить на телефон «горячей линии» Роспотребнадзора: 66−09−48 (для Пензенской области).

Телефоны территориальных отделов:

 (8−84156) 2−12−82 в Каменке;

 (8−84157) 3−03−18 в Кузнецке;

 (8−84154) 4−40−73 в Нижнем Ломове;

 (8−84167) 2−07−61 в Сердобске.


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