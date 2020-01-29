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Пензенцам рассказали, как получить путевку в детский лагерь

29 января в 13:50 124 просмотра

Пензенцы могут приобрести путевки в детские оздоровительные лагеря за полную стоимость, за частичную плату, а малообеспеченные семьи — бесплатно.

Об этом рассказал председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Владислав Чесноков.

Путевка в 2020 году стоит 17716 руб., но родители могут заплатить только 4436 руб., остальное — за счет средств бюджета области.

«Получить субсидированную путевку можно на ребенка от 6 до 18 лет и только один раз в текущем году», — отметил Владислав Чесноков.

Чтобы получить льготную путевку, нужно оставить заявку на сайте www.leto58.ru. Оставить там данные детей можно с 3 февраля, со 2 марта в личном кабинете появится кнопка «Записаться в очередь».

В этом году будет выделено порядка пяти тысяч субсидированных путевок, отметили в пресс-службе горадминистрации.


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