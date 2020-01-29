Пензенец судился с экс-женой и дочерью из-за дома

Пензенец подал в суд на бывшую жену и дочь, чтобы признать право долевой собственности на дом и участок.

Мужчина пояснил, что недвижимость была куплена на его деньги. При этом супруги уже были в разводе, но фиктивно, потому что продолжали жить вместе и вести хозяйство. Когда дом покупался, они договорились, что приобретут его на общих долях.

«В 2019 году женщина без его согласия подарила жилой дом и участок внучке. Мужчина попросил признать за ним право общей долевой собственности и признать недействительным договор дарения», — сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

В октябре мужчине отказали в исковых требований, так как он не предоставил доказательства того, что имущество куплено за его деньги. А вот его бывшая жена показала документы, в которых значилось, что при покупке внесены средства их дочери, полученные по договору, как врач-специалист.

Житель Пензы попробовал обжаловать решение суда, но не смог. Оно вступило в законную силу.