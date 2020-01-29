Быть или не быть «Дизелю» в плей-офф?
Отдых с комфортом: Пензенцам рассказали, как выбрать идеальный диван
Иван Белозерцев выступил с инвестпосланием
В Пензе прошла «Сурская сушка»
Наши новости
В Заречном объявили карантин по бешенству
Пензенцам рассказали, как получить путевку в детский лагерь
За год в Пензенской области 256 человек умерло от отравления алкоголем
Новый сервис МегаФона освободит от выполнения рутинных задач
Для пензенцев в выходной организуют прием онкоурологов
Гоблин представил новый эксклюзивный перевод сериала для Wink и Amediateka
В гостинице «Сытый путник» в Константиновке было небезопасно
Отдых с комфортом: Пензенцам рассказали, как выбрать идеальный диван
Пензенская компания представляет продукцию в Мюнхене
В Пензенской области за 5 лет число абортов снизилось почти на 42%

Пензенец судился с экс-женой и дочерью из-за дома

29 января в 14:12 90 просмотров

Пензенец подал в суд на бывшую жену и дочь, чтобы признать право долевой собственности на дом и участок.

Мужчина пояснил, что недвижимость была куплена на его деньги. При этом супруги уже были в разводе, но фиктивно, потому что продолжали жить вместе и вести хозяйство. Когда дом покупался, они договорились, что приобретут его на общих долях.

«В 2019 году женщина без его согласия подарила жилой дом и участок внучке. Мужчина попросил признать за ним право общей долевой собственности и признать недействительным договор дарения», — сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

В октябре мужчине отказали в исковых требований, так как он не предоставил доказательства того, что имущество куплено за его деньги. А вот его бывшая жена показала документы, в которых значилось, что при покупке внесены средства их дочери, полученные по договору, как врач-специалист.

Житель Пензы попробовал обжаловать решение суда, но не смог. Оно вступило в законную силу.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...